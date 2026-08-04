Россия: Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Сызрани Самарской области, а также логистический комплекс вблизи Красного Бора Тосненского района Ленинградской области были подожжены в ночь с 3 на 4 августа в результате ударов украинских беспилотников.
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