Россия: Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Сызрани Самарской области, а также логистический комплекс вблизи Красного Бора Тосненского района Ленинградской области были подожжены в ночь с 3 на 4 августа в результате ударов украинских беспилотников.