Алтайская блогерша объяснила нападение ХАМАС на Израиль

Александра Кротова затронула тему резни на музыкальном фестивале Nature Party и задала ряд риторических вопросов Блогерша из Барнаула Александра Кротова, которая в 2022 году посоветовала недовольным ценой на дрова самим пойти за ними в лес, написала пост, в котором прокомментировала нападение ХАМАС на Израиль.