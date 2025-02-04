Правда ли, что всех владельцев автомобилей старше десяти лет оштрафуют на 5 тысяч рублей?

В начале февраля "страшилку" для водителей опубликовали многие СМИ "С 1 февраля всех, кто ездит на машине старше десяти лет, могут оштрафовать на сумму до 5 тысяч рублей", – такая новость на днях облетела интернет и всерьез взволновала российских автолюбителей.
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