Жители Казахстана заняли лидирующую строчку по потреблению соли в мире

Новое исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показало, что жители Казахстана и Киргизии потребляют в день около 17,2 грамма соли, что более чем в три раза превышает рекомендованную норму (пять граммов).
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