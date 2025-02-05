Рубль укрепился до 99 за доллар

Российский рубль укрепился на ожиданиях снижения геополитических рисков. Фьючерс Si-3.25 (SiH5) снизился на 1,3% до 99 061 рубля за лот (1000), достигнув самых низких с 14 ноября 2024 года уровней, свидетельствуют данные Московской биржи.
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