Рубль укрепился до 99 за доллар

Российский рубль укрепился на ожиданиях снижения геополитических рисков. Фьючерс Si-3.25 (SiH5) снизился на 1,3% до 99 061 рубля за лот (1000), достигнув самых низких с 14 ноября 2024 года уровней, свидетельствуют данные Московской биржи.