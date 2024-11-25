Конец лестницы эскалации

И вот мир в пяти минутах от ядерной войны. На прошлой неделе уходящий президент США Джо Байден снял ограничения на применение дальнобойного американского оружия (ракет ATACMS) по территории «старой» России.
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