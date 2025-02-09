Известия Мирные жители Авдеевки скоро начнут въезжать в восстановленные дома. 17 февраля будет ровно год с даты освобождения города от украинских националистов, и реконструкция населенного пункта идет полным ходом.
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