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Вода, свет и новая мебель: в Авдеевке восстанавливают разрушенные дома

Вода, свет и новая мебель: в Авдеевке восстанавливают разрушенные дома

Известия Мирные жители Авдеевки скоро начнут въезжать в восстановленные дома. 17 февраля будет ровно год с даты освобождения города от украинских националистов, и реконструкция населенного пункта идет полным ходом.

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