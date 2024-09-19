Престарелая МатвиенКо травит анекдоты

На Евразийском женском форуме председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вспомнила анекдот в контексте актуальных событий в Ливане, где в последние два дня происходят взрывы средств связи, включая пейджеры и рации.
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