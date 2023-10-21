Колесниченко: Игры БРИКС и Игры дружбы будут не ниже, а может быть, даже и выше уровнем, чем Олимпиада

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко высказала мнение, что международные соревнования, запланированные на 2024 год в России, будут не ниже, а возможно, и выше уровнем, чем Олимпиада в Париже.
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