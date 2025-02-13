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Блог частного инвестора

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Закрытие дивидендного гэпа в "Сбере" на внушительном объёме — хороший знак

Закрытие дивидендного гэпа в "Сбере" на внушительном объёме — хороший знак

Телефонный разговор президентов России и США отправил отечественный фондовый рынок в стратосферу, и на этом фоне акции “Сбера”, бухгалтерскую отчётность которого мы с вами подробно разобрали во вторник, легко и ненавязчиво закрыли прошлогодний дивидендный гэп на уровне 315 руб.

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