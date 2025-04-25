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Доннарумма получил худшую оценку за матч с «Ниццей»

Доннарумма получил худшую оценку за матч с «Ниццей»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма получил худшую оценку за матч против «Ниццы» (1:3) в 31-м туре Лиги 1 по версии статистического портала WhoScored.

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