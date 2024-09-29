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Грузия предложила РФ реализовать предложение по улучшению отношений с Абхазией

Грузия предложила РФ реализовать предложение по улучшению отношений с Абхазией

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе выступил с предложением к России о переходе от деклараций к практическим действиям по нормализации отношений с Абхазией и Южной Осетией.

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