Грузия предложила РФ реализовать предложение по улучшению отношений с Абхазией

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе выступил с предложением к России о переходе от деклараций к практическим действиям по нормализации отношений с Абхазией и Южной Осетией.
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