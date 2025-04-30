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Путин принял в Кремле вице-премьера ОАЭ

Путин принял в Кремле вице-премьера ОАЭ

Путин принял в Кремле вице-премьера ОАЭ Аль Нахайяна Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с заместителем премьер-министра, главой МВД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сейфом Бен Заидом Аль Нахайяном.

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