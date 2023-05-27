ВСУ за 15 минут дважды обстреляли Донецк из артиллерии «натовского» калибра

Вооруженные силы Украины дважды нанесли удар по Донецку за 15 минут. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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