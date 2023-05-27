Федеральное агентство новостей №1

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ВСУ за 15 минут дважды обстреляли Донецк из артиллерии «натовского» калибра

ВСУ за 15 минут дважды обстреляли Донецк из артиллерии «натовского» калибра

Вооруженные силы Украины дважды нанесли удар по Донецку за 15 минут. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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