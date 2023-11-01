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Марков: поставки ФРГ кассетных снарядов Киеву могут привести к аресту Шольца

Марков: поставки ФРГ кассетных снарядов Киеву могут привести к аресту Шольца

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото: European Parliament/ Wikimedia Commons.Германия, поставившая Киеву в последнем пакете военной помощи кассетные боеприпасы, нарушает собственные законы, поэтому ее руководству может грозить арест и суд.

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Комментарии
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Лев Добрый
Кто же его посадит, он же натуральный фашист!👀😱😜👈
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2 д.
TG
Tamara Goncharuk
За свои деяния этот плешивый Шольц не расцветёт. Бог шельму метит и он получит, доживём , увидим.
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2 д.

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