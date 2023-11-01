Марков: поставки ФРГ кассетных снарядов Киеву могут привести к аресту Шольца

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото: European Parliament/ Wikimedia Commons.Германия, поставившая Киеву в последнем пакете военной помощи кассетные боеприпасы, нарушает собственные законы, поэтому ее руководству может грозить арест и суд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии