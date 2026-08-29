Визит директора ЦРУ Рэтклиффа в Москву — это признак того, что США нуждаются в диалоге с Россией. Он прилетел как доверенное лицо Трампа, чтобы сверить часы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВМ Худший кошмар Зел...
- США могут смягчит...
- "Монахи – кровавы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым