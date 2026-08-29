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"Рэтклифф приезжал и угрожать, и уговаривать" — Колпашников о тайной миссии главы ЦРУ

"Рэтклифф приезжал и угрожать, и уговаривать" — Колпашников о тайной миссии главы ЦРУ

Визит директора ЦРУ Рэтклиффа в Москву — это признак того, что США нуждаются в диалоге с Россией. Он прилетел как доверенное лицо Трампа, чтобы сверить часы.

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