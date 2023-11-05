Помните, совсем недавно Госсекретарь США Блинкен требовал, чтобы мы согласовывали с Пентагоном маршруты передвижения наших субмарин? Теперь у него новое требование к нам! Но сначала давайте немножко теории: Итак, новейший ракетный комплекс «Алабуга» имеет дальность поражения до 100км (что относительно… Блинкен опять запрещает нам оружие, которое «изменит баланс сил в мире» .