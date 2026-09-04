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«Могу не выходить часами»: Бузова сбежала от суеты и показала, как ее «не хватало летом»

«Могу не выходить часами»: Бузова сбежала от суеты и показала, как ее «не хватало летом»

Бузова показала кадры отдыха на море и призналась в любви к воде Телеведущая и певица Ольга Бузова наконец вырвалась из плотного рабочего графика и отправилась к морю.

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