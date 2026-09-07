Символ российской авиации под угрозой: «Аэрофлот» требует субсидий на SSJ-100

ВЛАДИВОСТОК (ИА Реалист). «Аэрофлот» поставил государству ультиматум: замена импортных двигателей на российские на самолётах Superjet 100 невозможна без бюджетных субсидий.
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на их ультиматум национализировать ,слабо?
Ждём следующих действий наших олигархов когда начнут с.р.а.т.ь на голову Путину и требовать бумажку что бы вытереть жо.пу.