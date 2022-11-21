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  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Более чем уверена, что Путин и его команда единомышленников уже давно растят и подбирают и отбирают будущего лидера Р...Западу объяснили,...
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Путин таких Шольцев видел-перевидел, если уж на то пошло. И каждый норовил что-то ему сказать

Путин таких Шольцев видел-перевидел, если уж на то пошло. И каждый норовил что-то ему сказать

  В США заявили, Зеленский манипулирует Байденом, это значит, что хвост давно виляет собакой Обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус признал очевидное, он написал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заставляет Вашингтон принимать решения, которые могут спровоцировать ядерный конфликт между Россией и США, и они в корне противоречат американским национальным интересам.

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