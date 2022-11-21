В США заявили, Зеленский манипулирует Байденом, это значит, что хвост давно виляет собакой Обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус признал очевидное, он написал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заставляет Вашингтон принимать решения, которые могут спровоцировать ядерный конфликт между Россией и США, и они в корне противоречат американским национальным интересам.
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