В США заявили, Зеленский манипулирует Байденом, это значит, что хвост давно виляет собакой Обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус признал очевидное, он написал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заставляет Вашингтон принимать решения, которые могут спровоцировать ядерный конфликт между Россией и США, и они в корне противоречат американским национальным интересам.