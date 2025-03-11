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Царьград

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Telegram признан главным источником новостей в России: заявление Пескова

Telegram признан главным источником новостей в России: заявление Пескова

На конференции в Высшей школе экономики пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Telegram стал основным источником информации в стране и отметил, что платформа не способствует глубокому анализу новостей.

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