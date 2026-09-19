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Газета.ру

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Sky News Arabia: у аэропорта Эр-Рияда после взрывов виден столб дыма

Sky News Arabia: у аэропорта Эр-Рияда после взрывов виден столб дыма

В районе аэропорта Эр-Рияда в небо поднимается столб дыма, рейсы частично задержаны или отменены, передает Sky News Arabia.

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