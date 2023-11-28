В Новосибирской области будут судить распространявших героин мигрантов

Приезжие с помощью закладок продавали наркотики на территории Барабинска.В Новосибирской области за попытку продажи наркотиков на скамью подсудимых отправятся двое уроженцев одного из азиатских государств.
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