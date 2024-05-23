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Бывший спикер думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев прокомментировал выдвинутые против него обвинения

Бывший спикер думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев прокомментировал выдвинутые против него обвинения

Нижегородский политик Олег Лавричев, находящийся в СИЗО по делу о растрате и легализации доходов, сообщил, что хочет объективного рассмотрения дела и попрощался с коллегами.

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