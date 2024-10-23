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Синоптик Тишковец: в этом году климатическая зима в Москве наступит поздно

Синоптик Тишковец: в этом году климатическая зима в Москве наступит поздно

В столичном регионе климатическая зима должна наступить 13 ноября. Но в этом году она сдвинется на более позднее время – примерно на 20 дней вперед, что соответствует глобальному изменению климата, рассказал метеоролог Евгений Тишковец.

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