Врачи разрешили Байдену продолжать работать президентом США

Лечащий врач президента США Кевин О'Коннор по итогам регулярного медицинского осмотра американского в среду, 28 февраля, заявил, что несмотря на ряд выявленных расстройств и заболеваний, здоровье Джо Байдена позволяет ему исполнять обязанности президента Соединенных Штатов, – сообщают СМИ.
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