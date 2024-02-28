Врачи разрешили Байдену продолжать работать президентом США

Лечащий врач президента США Кевин О'Коннор по итогам регулярного медицинского осмотра американского в среду, 28 февраля, заявил, что несмотря на ряд выявленных расстройств и заболеваний, здоровье Джо Байдена позволяет ему исполнять обязанности президента Соединенных Штатов, – сообщают СМИ.