Женщина погибла в ДТП на улице Ленина в Калуге

Утром во вторник в аварии на улице Ленина в Калуге погибла женщина, сообщило издание «Kaluga News». По его данным, столкнулись автомобиль «Рено Меган» и автобус ПАЗ, который следовал по маршруту «Калуга – Воротынск».
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