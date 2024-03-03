Пластический хирург из Петербурга сделал новый нос экс-жене Аршавина Казьминой

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина сделала себе ринопластику и вернула прежнюю красоту. Об этом сообщил блогер «Пранкер Сорян» в своем Telegram-канале Несколько лет назад у девушки развилось аутоиммунное заболевание, которое вызвало некроз тканей лица почти лишило ее носа.