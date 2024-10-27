Тверже шаг, шинники

Это изменение уже успели заметить все шинники, чей путь на работу или домой после трудового дня пролегает через подземный переход (на минуточку, единственный в Бобруйске): ступени лестницы справа по ходу движения со стороны центральной проходной теперь укрыты новым настилом - плотными и упругими резиновыми плитами.