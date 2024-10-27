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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Тверже шаг, шинники

Тверже шаг, шинники

Это изменение уже успели заметить все шинники, чей путь на работу или домой после трудового дня пролегает через подземный переход (на минуточку, единственный в Бобруйске): ступени лестницы справа по ходу движения со стороны центральной проходной теперь укрыты новым настилом - плотными и упругими резиновыми плитами.

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