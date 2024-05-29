Аварийный мост через Барнаулку хотят реконструировать за 125 млн рублей

Все работы подрядчик должен закончить до 1 июля 2025 года Власти Барнаула намерены отремонтировать мост в проезде Канатном, 102а, через реку Барнаулку в микрорайоне Булыгино (в районе строения № 19б по проезду Ташкентскому).