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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Аварийный мост через Барнаулку хотят реконструировать за 125 млн рублей

Аварийный мост через Барнаулку хотят реконструировать за 125 млн рублей

Все работы подрядчик должен закончить до 1 июля 2025 года Власти Барнаула намерены отремонтировать мост в проезде Канатном, 102а, через реку Барнаулку в микрорайоне Булыгино (в районе строения № 19б по проезду Ташкентскому).

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