Госавтоинспекторы в Псковской области вовремя доставили роженицу в роддом

Сотрудники отдельной специализированной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области лейтенант полиции Эдгар Агаджанян и лейтенант полиции Михаил Щербаков поздней ночью возвращались в областной центр из служебной командировки с территории Гдовского района.
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