🏖 В Крыму туристы уже забронировали 65% санаториев и гостиниц на эту осень Также часть отдыхающих уже бронирует номера на декабрь, сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.
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🏖 В Крыму туристы уже забронировали 65% санаториев и гостиниц на эту осень Также часть отдыхающих уже бронирует номера на декабрь, сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.