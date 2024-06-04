Стало известно, куда отправится «Поезд Здоровья» в июне

В первом летнем месяце специалисты посетят шести районов и округов Поморья.Выездные бригады состоят из специалистов трёх крупных медицинских учреждений Архангельской области: областной клинической больницы, Северодвинской городской больницы № 2 скорой медицинской помощи и Котласской центральной городской больницы.
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