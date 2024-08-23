☀️Засушливые выходные обещают синоптики🌵🌵🌵 Когда уже начнется осенняя депрессия? ☔️☔️☔️ Летняя уже осточертела)))🥵🥵🥵.
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☀️Засушливые выходные обещают синоптики🌵🌵🌵 Когда уже начнется осенняя депрессия? ☔️☔️☔️ Летняя уже осточертела)))🥵🥵🥵.