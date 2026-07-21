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Царьград

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В России отменили двойное наказание за одно и то же нарушение ПДД

В России отменили двойное наказание за одно и то же нарушение ПДД

С июля 2026 года в Российской Федерации вступили в силу законодательные изменения, устраняющие возможность повторного привлечения к ответственности за одно и то же правонарушение в области дорожного движения.

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