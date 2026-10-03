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ИА Регнум

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Мама помешала сыну устраивать погромы на протестах во Франции

Мама помешала сыну устраивать погромы на протестах во Франции. Кадры момента погони родительницы за подростком 3 октября разлетелись в сети.

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