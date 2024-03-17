В Москве победителями второго розыгрыша «Миллиона призов» стали 629 тыс 75 человек

Более 2,2 млн человек за два дня стали победителями розыгрышей «Миллиона призов»В материале Агентства городских новостей «Москва» сообщается, что в столице завершился второй розыгрыш акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов», его участниками стали те, кто принял участие в дистанционном электронном голосовании с 20:01 15 марта до 20:00 16 марта.