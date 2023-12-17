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  • Владимир Терентьев
    Многие на Украине уже понимают, что заигрались в бандеровцев, но, как выйти из этого порочного круга не знают.Стала известна су...
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    Да не надо их стращать. Не надо. Не умеете это делать не делайте. Учите их арифметике.Украинские порты ...

ВСУ окончательно свернули контрнаступление, а также названы потери боевиков по направлениям: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 17 декабря 2023 года

ВСУ окончательно свернули контрнаступление, а также названы потери боевиков по направлениям: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 17 декабря 2023 года

ВСУ окончательно свернули контрнаступление, а также названы потери боевиков по направлениям: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 17 декабря 2023 года Юлия СоколоваУкраинский Генеральный штаб, согласно последним сообщениям, внес корректировки в свои военные планы, откладывая запланированное контрнаступление.

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