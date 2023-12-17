ВСУ окончательно свернули контрнаступление, а также названы потери боевиков по направлениям: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 17 декабря 2023 года Юлия СоколоваУкраинский Генеральный штаб, согласно последним сообщениям, внес корректировки в свои военные планы, откладывая запланированное контрнаступление.