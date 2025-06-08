Средства ПВО нейтрализовали семь летевших к Москве беспилотников

Собянин: Система ПВО Минобороны уничтожила семь БПЛА на пути к Москве Силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбито еще три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), атаковавших Московский регион.
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