Игрок "Локомотива" Тикнизян: тяжело быть мужем красивой телеведущей

Полузащитник московского "Локомотива" и сборной Армении Наир Тикнизян признался, что ревнует свою супругу - ведущую "Матч ТВ" Яну Ромашкину, однако старается контролировать это, а также отреагировал на слова жены о том, что ради нее он нарушает спортивный режим.
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