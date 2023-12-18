Игрок "Локомотива" Тикнизян: тяжело быть мужем красивой телеведущей

Полузащитник московского "Локомотива" и сборной Армении Наир Тикнизян признался, что ревнует свою супругу - ведущую "Матч ТВ" Яну Ромашкину, однако старается контролировать это, а также отреагировал на слова жены о том, что ради нее он нарушает спортивный режим.