БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Такер Карлсон возьмет интервью у Путина. Или не успеет?

Такер Карлсон возьмет интервью у Путина. Или не успеет?

Журналисту из Белого дома шепнули — «камень башка попадет, совсем мертвый будешь» Андрей Захарченко На фото: президент России Владимир Путин (Фото: Максим Блинов/POOL/ТАСС) Материал комментируют: Владимир Можегов Олег Иванов Известнейший американский тележурналист Такер Карлсон все активнее смущает умы западных обывателей, продвигая в мировом медиапространстве повестку, кардинально отличающуюся от официальной точки зрения коллективного Запада на украинский конфликт, мощь блока НАТО и роль России в современном мире.

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