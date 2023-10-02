Такер Карлсон возьмет интервью у Путина. Или не успеет?

Журналисту из Белого дома шепнули — «камень башка попадет, совсем мертвый будешь» Андрей Захарченко На фото: президент России Владимир Путин (Фото: Максим Блинов/POOL/ТАСС) Материал комментируют: Владимир Можегов Олег Иванов Известнейший американский тележурналист Такер Карлсон все активнее смущает умы западных обывателей, продвигая в мировом медиапространстве повестку, кардинально отличающуюся от официальной точки зрения коллективного Запада на украинский конфликт, мощь блока НАТО и роль России в современном мире.