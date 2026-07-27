Румыния высылает российского дипломата

МИД Румынии объявил о высылке одного из сотрудников посольства России в Бухаресте, решение принято после инцидента с беспилотником, уничтоженным над территорией страны, и встречи с послом России Владимиром Липаевым, которого вызвали в ведомство.
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