Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 979 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Я думал, что кончились идиоты, вопящие о миллионах жертв, уничтоженных Лениным. О, нет, их племя бессмертно.Леониду Слуцкому ...
  • Mikhail Stepanov
    Задача этой прошмандовки - просто собирать бабки на жизнь ( причем сытую и безбедную), никто ее всерьез не воспринима..."Непонятное время...
  • Gleb
    Немецкий клоун ставит условие Путину? Не смешно. Даже, если он наберётся смелости позвонить самому, думаю ему ответят...Пока вы спали: Шо...

В ГД объяснили «паникой в команде Зеленского» массированную атаку БПЛА на Подмосковье

В ГД объяснили «паникой в команде Зеленского» массированную атаку БПЛА на Подмосковье

Чтобы добиться поддержки со стороны США, Киев демонстрирует силу, «которой нет». Таким мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился первый зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей
Какая разница паника  у них или конвульсии , давно пора отключить хохлам свет на всей территории. Пусть по схронам сидят им не привыкать
Ответить
19 час.
Иван Ураганов
Простая агония зелебобика,а,что бы не дёргался,погасить энергетическую инфраструктуру незалежной.
Ответить
18 час.
Леонид Руси
Вот же гнида жидовская... Пьёт людскую кровь... никак не напьётся, Сатана.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх