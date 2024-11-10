Чтобы добиться поддержки со стороны США, Киев демонстрирует силу, «которой нет». Таким мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился первый зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа.
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