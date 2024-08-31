Разгорелась новая нешуточная борьба за право вето в ООН: кому это надо

AP 1K прочтений Сегодня В Совете Безопасности ООН доминируют всего пять стран (США, Китай, Россия, Франция и Великобритания) с момента создания этого органа, когда большая часть мира все еще находилась под колониальным правлением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии