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Добрый Мир

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Разгорелась новая нешуточная борьба за право вето в ООН: кому это надо

Разгорелась новая нешуточная борьба за право вето в ООН: кому это надо

AP 1K прочтений Сегодня В Совете Безопасности ООН доминируют всего пять стран (США, Китай, Россия, Франция и Великобритания) с момента создания этого органа, когда большая часть мира все еще находилась под колониальным правлением.

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Комментарии
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Eduard
&quot;У семи нянек дитя без глазу,&quot;вот что будит!
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16 час.
Eduard
Украину преступную туда Запад проталкивает.Росмиибыстрее Украинубрать надо,сразу&quot;Яблоко раздора&quot; закончится!
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16 час.
Eduard
Как работает сейчас это правильно,а &quot;базар&quot; нам не нужен!
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16 час.

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