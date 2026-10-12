Доктор Мясников назвал данные Минздрава по числу зожников слишком абстрактными

В России невозможно точно посчитать, сколько жителей соблюдают здоровый образ жизни, так как само это понятие на сегодняшний день не имеет четкого определения.
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