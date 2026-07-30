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Представители ЛДПР первыми получили удостоверения кандидатов в депутаты Заксобрания

Представители ЛДПР первыми получили удостоверения кандидатов в депутаты Заксобрания

Осенью 2026 года жителям Алтайского края предстоит выбрать 68 депутатов в АКЗС Избирательная комиссия Алтайского края зарегистрировала список кандидатов в депутаты АКЗС, выдвинутый Алтайским региональным отделением ЛДПР.

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