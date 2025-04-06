Проблемы неврологии и визуализации мозга значительно задерживают лечение людей по всему миру, страдающих такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера, Паркинсона, депрессия и тревожность, препятствуя своевременному вмешательству и общему уходу

Проблемы неврологии и визуализации мозга серьезно задерживают лечение людей во всем мире, страдающих от таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, депрессия и тревожность, что затрудняет своевременное вмешательство и комплексную помощь.
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