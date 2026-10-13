В Рязани простились с погибшим пожарным Русланом Волковым

Руслан Волков посвятил службе в пожарной охране 28 лет, был награжден медалью «За отличие в службе» III степени, нагрудным знаком МЧС «Отличный пожарный» и медалью «Маршал Василий Чуйков».
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