США планируют ввести запрет на обработку транзакций российских банков

Вашингтон планирует ввести новые экономические санкции в отношении России. Администрация Белого дома уже подготовила очередной пакет ограничений, запрещающих, в частности, американским банкам обрабатывать транзакции для крупных российских банков.
Вашингтон планирует ввести новые экономические санкции в отношении России. Администрация Белого дома уже подготовила очередной пакет ограничений, запрещающих, в частности, американским банкам обрабатывать транзакции для крупных российских банков.
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