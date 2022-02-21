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США планируют ввести запрет на обработку транзакций российских банков

США планируют ввести запрет на обработку транзакций российских банков

Вашингтон планирует ввести новые экономические санкции в отношении России. Администрация Белого дома уже подготовила очередной пакет ограничений, запрещающих, в частности, американским банкам обрабатывать транзакции для крупных российских банков.

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