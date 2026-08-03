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Царьград

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Топливный кризис в России: ситуация на 3 августа 2026 года

Топливный кризис в России: ситуация на 3 августа 2026 года

Очереди на заправках, лимиты на отпуск бензина и рост цен затронули практически все регионы страны. К 3 августа 2026 года ситуация на топливном рынке остаётся одной из главных тем общественного беспокойства, хотя эксперты и представители власти всё чаще говорят о том, что пик кризиса уже пройден.

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